Iarochevitch remplace Hans Vanwijn, blessé, pour les pré-qualifications de l’Euro 2021 de basket

Ioann Iarochevitch (Kangoeroes Malines) a été appelé pour remplacer Hans Vanwijn (Anvers), blessé au tibia, dans la sélection des Belgian Lions pour les prochaines rencontre de pré-qualifications pour l’Euro 2021 de basket (m), a annoncé le management de l’équipe nationale lundi. La Belgique joue jeudi en Islande et dimanche au Portugal. Les hommes de Dario Gjergja l’avaient emporté de justesse 66-65 face au Portugal en septembre dernier à Pepinster dans ce groupe C. Le duel face aux Islandais, à domicile, est prévu le 24 février. Le sélectionneur national, coach d’Ostende, doit déjà se passer de Maxime De Zeeuw et Thomas Akyazili, blessés, de Manu Lecomte et de Retin Obasohan, actifs en NBA G-League.

Le vainqueur de chacun des quatre groupes de trois pourra disputer les qualifications à proprement parler à partir de novembre 2019.

Source: Belga