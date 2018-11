Escalade entre l’Ukraine et la Russie – Des médias russes diffusent des images des marins ukrainiens capturés

Plusieurs médias russes ont diffusé lundi soir des extraits vidéo d’interrogatoires, effectués par les services de sécurité (FSB), de marins capturés la veille par la Russie au large de la Crimée lors d’un incident sans précédent entre les deux pays. Les tensions entre Kiev et Moscou ont connu une brusque flambée dimanche, la Russie s’emparant de trois navires militaires ukrainiens –deux petites vedettes blindées et un remorqueur– après leur avoir tiré dessus, faisant prisonniers la vingtaine de marins à bord de ces bateaux.

Dans des extraits des interrogatoires réalisés par le FSB à Kertch, le capitaine ukrainien Vladimir Lessovoï affirme par exemple que les déplacements du bateau sur lequel il se trouvait étaient une « provocation ».

« J’ai ignoré sciemment les demandes radio (des gardes-côtes russes, ndlr). A bord, il y avait des armes d’infanterie et des munitions. J’ai conscience que ces actions avaient un caractère de provocation », explique le capitaine Lessovoï.

Andreï Dratch, officier sur la vedette « Nikopol », déclare lui aussi que son bateau a pénétré dans les eaux territoriales de la Russie et que les Ukrainiens ont été prévenus « plusieurs fois » par les gardes-côtes qu’ils devaient revenir dans les eaux internationales.

Ces extraits sont conformes à la version de l’incident défendue par le Kremlin, qui affirme que les gardes-frontières russes ont agi « en stricte conformité » avec « le droit international » et que « l’intrusion de navires » ukrainiens « dans les eaux territoriales » russes a provoqué la riposte de Moscou.

Selon l’Ukraine, des bateaux russes ont d’abord percuté le remorqueur ukrainien et bloqué l’accès à la mer d’Azov dans laquelle ils devaient se rendre. Celle-ci est située entre la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et l’est de l’Ukraine, théâtre d’une guerre entre Kiev et les séparatistes prorusses.

L’Ukraine et plusieurs de ses alliés occidentaux, comme l’Allemagne ou la France, ont réclamé la libération des marins capturés et la restitution des bateaux pris à l’Ukraine.

source: Belga