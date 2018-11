Début du procès Bankia avec l’ancien patron du FMI Rodrigo Rato sur le banc des accusés

Le procès de l’introduction en Bourse en 2011 de Bankia, sauvée de la faillite grâce à une colossale aide d’État, s’est ouvert lundi près de Madrid, avec l’ancien patron du FMI Rodrigo Rato sur le banc des accusés. Ce sauvetage historique a obligé l’Espagne à demander à l’Union européenne 41,3 milliards d’euros de prêts en 2012 pour éviter l’effondrement de l’ensemble de son secteur bancaire.

En prison depuis fin octobre après avoir été condamné à quatre ans et demi pour détournement de fonds dans un autre volet de la tentaculaire affaire Bankia, M. Rato a été amené de sa cellule à Soto del Real, dans le nord de Madrid, au tribunal de San Fernando de Henares, où se déroule le procès dans la banlieue de la capitale espagnole. Une fois que les questions préliminaires auront été réglées, M. Rato devrait témoigner mardi ou mercredi.

Le parquet a requis cinq ans de prison contre M. Rato, poursuivi pour falsification de bilan comptable et escroquerie au préjudice des investisseurs. Au total, 35 personnes et sociétés, dont Bankia, sa maison-mère BFA et le cabinet d’audit Deloitte sont jugées dans ce procès qui doit durer au moins sept mois, jusqu’à fin juin.

L’image de Rodrigo Rato sonnant la cloche et trinquant au champagne, tout sourire, le 20 juillet 2011, pour marquer le début de la cotation de la banque, est devenue un des symboles du désastre. Plus de 300.000 petits actionnaires avaient souscrit à cette introduction en Bourse, attirés par une vaste campagne publicitaire et les bénéfices revendiqués par la banque. Mais en 2012, après une année calamiteuse qui a vu s’effondrer la valeur de ses actions, celle-ci reconnaissait finalement avoir subi, l’année de son introduction en Bourse… une perte frôlant les trois milliards d’euros.

L’Etat avait été obligé de la nationaliser pour la sauver de la faillite en y injectant une somme colossale – plus de 22 milliards d’euros – et, dans la foulée, de demander un plan d’aide européen. M. Rato, qui a dirigé Bankia de 2010 à 2012, a été à la tête du Fonds Monétaire International de 2004 à 2007. Figure du parti Populaire (droite), il a aussi été vice-président du gouvernement espagnol et ministre de l’Economie.

source: Belga