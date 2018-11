Classement WTA: Elise Mertens grimpe à la douzième place

La saison de tennis 2018 est terminée pour tout le monde ou presque, et peu de changements sont donc à signaler dans le nouveau classement WTA des meilleures joueuses publié lundi. Il y en a pourtant au moins un et il concerne… Elise Mertens qui sans jouer, grimpe en effet de la treizième à la douzième place.

La Roumaine Simona Halep est certaine de boucler l’année en numéro un devant l’Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniacki. L’Ukrainienne Elina Svitolina et la Japonaise Naomi Osaka sont respectivement quatrième et cinquième.

Outre Mertens, deux autres Belges figurent dans le Top 50 et n’ont pas bougé. Kirsten Flipkens est ainsi toujours 48e et Alison Van Uytvanck, 50e. Yanina Wickmayer, 123e, recule en revanche de sept cases, et Ysaline Bonaventure reste 147e.

Source: Belga