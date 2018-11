Classement ATP : Aucun changement, David Goffin toujours 22e

David Goffin a conservé comme prévu, sa 22e place au nouveau classement ATP des meilleurs joueurs de tennis publié lundi. Le top-100 est d’ailleurs pratiquement inchangé, puisque la saison 2018 de tennis vit ses dernières heures, au plus haut niveau s’entend. Le Serbe Novak Djokovic n’a donc plus rien à craindre cette année. Personne ne l’empêchera en effet de passer les fêtes sur le trône mondial. L’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer hiberneront pour leur part sur les marches deux et trois du podium.

L’officieux champion du monde allemand Alexander Zverev, 21 ans, récent lauréat du Masters de Londres, termine lui l’année en numéro quatre, mais meilleur jeune, et le vaillant Argentin Juan Martin del Potro en numéro cinq. Le Russe Karen Khachanov, 22 ans, révélation de la saison, est 11e.

David Goffin est évidemment numéro un belge. Loin derrière lui figurent au delà de la centième place Ruben Bemelmans (119e, -1), Arthur De Greef (219e, +5), Kimmer Coppejans (225e, +3) et Yannick Mertens (347e, +4).

Source: Belga