Alejandro Valverde annoncé au départ de la 74e édition de A Travers la Flandre

L’Espagnol Alejandro Valverde, champion du monde, est annoncé au départ de la 74e édition de A Travers la Flandre, le 3 avril prochain. Les organisateurs ont dévoilé lundi à Waregem leur parcours pour cette épreuve du WorldTour coincée entre Gand-Wevelgem (le 31 mars) et le Tour des Flandres (le 7 avril). « Après le Tour de Catalogne, Alejandro Valverde sera au départ de notre course avant disputer ensuite le Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race entre autres », a expliqué Carlo Lambrecht, organisateur, qui s’est dit très heureux d’accueillir le champion du monde. « Nous pouvons distribuer sept invitations. Mathieu van der Poel a déjà dit qu’il voulait être au départ. Et si quelqu’un comme lui le dit, la porte est bien entendu ouverte. Nous aimerions aussi que Wout van Aert soit là. Mais nous devons avoir d’abord une vue d’ensemble des candidats. Avec notre label ‘WorldTour’, les équipes veulent être ici ».

A Travers la Flandre reliera Roulers à Waregem sur un parcours d’environ 180 kilomètres. Le Kruisberg disparait du programme des côtes alors que le Nouveau Quaremont et le Berg Ten Houte font leur apparition. « Le Berg Ten Houte sera la 7e des 11 côtes de la journée », a détaillé Carlo Lambrecht. « C’est une belle difficulté après le Taaienberg. Cela peut lancer la finale », a estimé de son côté Yves Lampaert, lauréat des deux dernières éditions. « Bien sûr, je signe pour un troisième succès de suite. Je veux gagner. La course me convient super bien. »

La course chez les dames aura lieu le même jour, mais au départ de Tielt. « On prendra la direction de Desselgem pour la première côte de la journée, le Kluisberg », a expliqué Lieselot Decroix, ancienne du peloton. « La deuxième côte est le Knokteberg puis le Hotong, Tiegemberg et Nokereberg au fil des 118 km du parcours. La course n’est pas en soi super dure (elle est classée catégorie WE1.1, ndlr), mais ce n’est pas nécessaire car elle située aussi entre Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres, deux rendez-vous du WorldTour féminin ».

Source: Belga