Un espace pour répondre aux questions sur le monde du travail

Depuis mars dernier, la Cité des métiers de Bruxelles accueille quotidiennement 250 visiteurs qui viennent bénéficier de conseils personnalisés sur le monde du travail.

Aider le public à trouver sa place dans un univers professionnel en mutation constante. Voilà l’objectif principal de la Cité des métiers de Bruxelles qui est fonctionnelle depuis mars. Pour y arriver, une équipe de 66 experts travaille quotidiennement pour faire de la Cité des métiers le point de repère professionnel des Bruxellois.

Afin de guider le plus efficacement possible les visiteurs, la Cité des métiers se base sur cinq grands axes : choisir, apprendre, travailler, entreprendre, bouger. Les individus qui ont besoin d’aide quant à leur choix de métier ou de carrière sont par exemple invités à pousser la porte de la Cité pour recevoir des conseils personnalisés. Le but est de créer une réflexion pour que chacun puisse se (ré)orienter de manière autonome. Les étudiants et les personnes en quête de nouvelles formations ne sont pas oubliés car le visiteur peut aussi y découvrir différentes études et formations qui permettent de développer ses compétences tout au long de sa vie. Une aide sera aussi apportée à quiconque s’interroge sur le marché de l’emploi au sens large. De leur côté, les entrepreneurs et indépendants sont aussi les bienvenus dans la Cité qui leur propose des formations ou de la documentation par rapport à leur statut.

Un service personnalisé

Sur place, chacun peut demander gratuitement, librement et anonymement des conseils. Le visiteur peut par exemple demander un entretien individuel et confidentiel avec un conseiller qui fera de son mieux pour l’orienter. 45 ordinateurs et 20 tablettes sont aussi mis à la disposition du public qui peut se renseigner et imprimer ses documents sur place. Dans cet espace informatique, des personnes initiées au numérique sont à votre disposition pour vous orienter à la moindre interrogation. Pour guider au mieux le public, plusieurs activités individuelles et collectives variées sont également organisées tout au long de l’année par la Cité et ses partenaires.