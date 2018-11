Travailler à Bruxelles augmente votre salaire de 17%

Les personnes qui travaillent dans la Région de Bruxelles-Capitale gagnent en moyenne 17% de plus que le salaire mensuel brut national. C’est ce que révèle une analyse récente de l’enquête sur les salaires de 2016. À noter aussi que le fossé salarial a fortement diminué ces dernières années, mais que les femmes qui travaillent à temps plein gagnent encore toujours 5% de moins que leurs collègues masculins.

Si les navetteurs se plaignent régulièrement des liaisons ferroviaires ou des embouteillages sur les autoroutes belges quand ils se rendent à Bruxelles le matin, il y a néanmoins de fortes chances que ce soit financièrement à leur avantage. Le salaire mensuel brut moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale est en effet 17% plus élevé que la moyenne nationale. C’est ce que révèle une analyse récente de l’office belge de statistique Statbel portant sur l’enquête sur les salaires de 2016 menée auprès de 95.000 travailleurs.

Constat

Une personne qui travaille à temps plein dans la région bruxelloise gagne chaque mois en moyenne 4.092 euros bruts, alors que le salaire brut national s’élève à 3.489 euros. Il fait aussi bon travailler dans la périphérie bruxelloise. Dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, le salaire mensuel moyen est de 3.712 euros, soit 6% au-dessus de celui du reste du pays. De l’autre côté de l’éventail des salaires se trouve Dinant, où les gens gagnent en moyenne 24% de moins. L’endroit le moins rentable de Flandre est Veurne, où le salaire mensuel est de 20% inférieur à la moyenne nationale.

Les chiffres révèlent aussi que les femmes qui ont un job à temps plein gagnent sur toute une année 5% de moins que leurs collègues masculins. Le fossé salarial existe donc encore toujours, mais s’est considérablement réduit ces dernières années. En 2007, le salaire des femmes était encore de 12% inférieur à celui des hommes.

À 37 ans, les gens gagnent généralement le salaire brut national moyen. Si vous êtes plus jeune, vous gagnez moins. Si vous êtes plus âgé, vous gagnez plus. Les salaires des jeunes de moins de 20 ans sont inférieurs de 39% à la moyenne. À l’inverse, les salaires des plus de 60 ans sont supérieurs de 31% au salaire brut national et de 113% à ceux des personnes de 20 ans ou moins.

Le salaire du directeur

Le salaire mensuel brut moyen du Belge s’élève à 3.489 euros, mais cela ne signifie pas que la moitié de nos compatriotes gagnent moins et l’autre moitié plus. En réalité, 64% des travailleurs gagnent un salaire plus bas. Le salaire de 46% des Belges se situe entre 2.250 euros et 3.250 euros par mois. Un dixième de la population gagne moins de 2.233 euros et un dixième gagne plus de 5.381 euros par mois.

Les jobs qui procurent le salaire le plus élevé sont les fonctions les plus complexes avec le plus de responsabilités. En tête de liste figurent les directeurs de grandes entreprises. Ils gagnent en moyenne 9.578 euros par mois, soit 175% de plus que le salaire mensuel national. Dans le bas de l’échelle des rémunérations se trouvent les barmans et les serveurs. Par mois, ils touchent 37% de moins que la moyenne nationale, soit près de 2.201 euros bruts.