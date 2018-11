La E19 sera fermée toutes les nuits de cette semaine près de Feluy

« Ce lundi 26 novembre et toute la semaine, l’autoroute E19 Mons-Bruxelles sera fermée chaque début de soirée et une partie de la nuit, et ce dans les deux sens entre Familleureux et l’échangeur Nivelles-A54 », a annoncé la commune de Seneffe sur sa page Facebook.

« La N59, route Baccara, sera également fermée entre la chaussée de Marche et la rue de Tyberchamps. » Depuis mercredi dernier, cette portion d’autoroute est fermée à la circulation à partir de 18h.

L’objectif de la mesure, prise par le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq, est d’éviter toute manifestation aux abords du dépôt pétrolier Total de Feluy, un site classé Seveso situé sur le territoire de la commune de Seneffe.

Les abords du dépôt et la sortie 20 de l’autoroute ont été le théâtre de débordements violents la semaine dernière, en marge des blocages effectués par les manifestants en gilets jaunes.

« Sauf éléments nouveaux en cours de nuit, l’E19 et la Baccara seront réouvertes vraisemblablement vers 5h du matin. L’accès de et vers Mons risque d’être fortement perturbé même en journée », précise encore la commune.