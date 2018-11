Certains médicaments moins chers à l’étranger

Aspirines, comprimés et autres gels vendus sans ordonnance. Le prix de ces médicaments varie fortement entre les pays européens et les Belges font partie des moins bien lotis, avec un écart de prix pouvant aller du simple au triple.

Pourquoi ne pas profiter d’un séjour à l’étranger pour acheter des médicaments sans ordonnance? La question mérite d’être posée si l’on en croit une étude de Test-Achats qui a analysé le prix de vente de certains médicaments courants dans huit pays européens. Pour y arriver, l’association de défense des consommateurs a analysé 10 médicaments vendus chez nous, mais aussi à l’étranger. Parmi ceux-ci, on retrouve des Dafalgan, des aspirines ou encore du Voltaren.

Et le résultat est sans appel, le Belge payant presque à chaque fois plus cher que ses voisins. Le comprimé de Voltaren coûte par exemple plus de trois fois plus cher en Belgique (0,21€) qu’en France (0,06€). L’aspirine est aussi plus chère en Belgique que dans les sept autres pays analysés. À l’inverse, les Strepsils coûtent deux fois moins chers chez nous (0,19€) par rapport au Portugal (0,37€). Les Immodium coûtent aussi généralement 15 centimes plus cher à l’étranger, sauf en France où ils sont 16 centimes moins chers.

Plusieurs causes à ces variations

Comment alors expliquer ces différences de prix au sein de l’Europe? Il faut savoir que chez nous et contrairement à d’autres pays, c’est l’État qui fixe le prix du médicament. Il cherche le meilleur équilibre entre l’intérêt économique du fabricant et l’intérêt du patient. À ce prix de base s’ajoutent les marges du grossiste et du pharmacien, ainsi que la TVA de 6%. Cette TVA varie fortement entre les pays. Elle n’est que de 4% en Grande-Bretagne et de 20% en Espagne. Le manque de concurrence dessert également le patient. Chez nous, les médicaments sont vendus exclusivement en pharmacie. Ce qui n’est pas le cas à l’étranger où on peut retrouver certains médicaments dans les supermarchés et les drogueries.

Intéressé(e)? Plus d’informations sur le sujet sont disponibles sur le site: http://www.testachats.be/infomedicaments