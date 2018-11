L’alliance d’un poilu retrouvée sur un champ de bataille 100 ans plus tard

Un habitant de Meurthe-et-Mosellan a trouvé grâce à son détecteur de métal une alliance vieille de plus de 100 ans. Depuis, il s’est mis à la recherche de la famille de la personne à qui appartenait la bague.

Jolie découverte pour un habitant de Meurthe-et-Mosellan, dans le nord-est de la France. Ce Français a découvert grâce à son détecteur de métal une alliance enfouie dans le sol depuis environ 100 ans, comme le rapporte l’Est Républicain. L’anneau a été retrouvé entre Blainville-sur-l’Eau et Rosières-aux-Salines, soit le lieu de la bataille du Grand-Couronné qui a eu lieu du 4 au 13 septembre 1914. Des morceaux d’obus et de balles étaient aussi présents non loin de la bague.

A l’intérieur de ce bijou, deux noms et une date sont déchiffrables: M. Boulanger et G. Minin, le 26 avril 1910. Depuis, le chasseur de trésor recherche activement les descendants des deux mariés. Une tâche difficile car on ne connaît rien du couple, mis à part ces deux noms.