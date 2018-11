Il n’y a pas une semaine sans que Kim Kardashian fasse parler d’elle. Dans son émission « Keeping Up With the Kardashian », la star de téléréalité a fait quelques confessions à sa demi soeur kendall Jenner et son ancien beau-frère Scott Disick.

Actuellement mariée au rappeur Kanye West, cette dernière avait épousé le producteur de musique Damon Thomas lorsqu’elle avait 20 ans. Une union particulière comme l’a rappelé Kim Kardashian en racontant cette « phase folle » de sa jeunesse.

Dans un épisode de « Keeping Up With the Kardashian », Kendall Jenner est revenue sur certaines rumeurs concernant sa demi soeur Kim Kardashian. C’est lors de cette discussion que Scott Disick a évoqué le fait que Kim Kardashian se soit déjà rendue à « Disneyland sous drogue ». «Je me suis mariée sous ecstasy. La première fois », a alors ajouté la maman de North, Saint et Chicago. «J’ai essayé l’ecstasy une première fois et je me suis mariée », a-t-elle continué.

Après cette révélation, Kim Kardashian a expliqué avoir repris de l’ecstasy une seconde fois lorsqu’elle a tourné la sextape qui la rendue célèbre avec Ray. J, son compagnon de l’époque, en 2007. Face à l’étonnement de Scott Disick concernant ces révélations sur la fameuse vidéo, Kim Kardashian a ajouté que ce n’était pas un secret: « Tout le monde le sait, ma mâchoire tremblait tout le temps ».