En cinq ans, près de 4.000 incidents liés à des implants signalés en Belgique

En Belgique, 3.798 incidents liés aux implants ont été recensés entre 2013 et juillet 2018, ressort-il d’une nouvelle enquête « Implant Files » du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), pilotée en Belgique par Le Soir, Knack et De Tijd.

« Des incidents qui ne sont pas rendus publics par l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) de peur d’effrayer les patients. Ce nombre d’incidents est pourtant largement sous-estimé », indique Le Soir sur son site internet. En Effet, « pour l’instant, on estime qu’on a entre 10 et 20% des incidents qui sont rapportés », précise Hugues Malonne, l’un des directeurs généraux de l’AFMPS, cité par le quotidien.

Ce qui pourrait donc porter à 40.000 le nombre d’incidents liés à des implants en un peu plus de cinq ans. A travers le monde, 1,7 million de blessés et près de 83.000 morts en lien avec la pose d’un implant ont été enregistrés sur les dix dernières années, toujours selon l’enquête « Implant Files ».

Medtronic pointé du doigt

Dans le détail, depuis 2008, les pompes à insuline ou leurs composants fabriqués par Medtronic pour accompagner les malades du diabète ont été potentiellement impliqués dans plus de 2.600 décès et 150.000 blessures aux Etats-Unis. Et dans des entretiens avec des journalistes qui ont mené cette enquête, des patients et des familles de victimes en Finlande, en Allemagne, au Canada, en Inde et aux Etats-Unis ont rapporté que la société avait répondu avec lenteur à leurs réclamations au sujet de ces pompes à insuline ou ne les avait pas informés de certains risques. L’agence fédérale américaine des médicaments a relevé qu’il est normal que le premier producteur d’instruments médicaux soit aussi celui qui connaît le plus d’incidents, souligne l’ICIJ.

Dans un long article sur son site internet, le consortium énumère toutefois nombre de cas dans lesquels Medtronic a été mis en cause, sur le terrain judiciaire ou éthique, pour un usage peu réglementaire de ses implants, ou des relations douteuses avec des médecins qui ont recours à ses produits ou sont à l’origine d’études favorables.

Dans une réponse écrite à l’ICIJ, un porte-parole de Medtronic, Rob Clark, assure que la sécurité des patients est la première priorité de l’entreprise, qui respecte « les plus hauts standards éthiques ». « Les accusations ne sont pas des faits et ne devraient pas être interprétées pour suggérer que Medtronic a violé nos obligations légales, éthiques ou réglementaires d’une manière ou d’une autre », a-t-il ajouté, tout en soulignant que tout produit médical comportait une part de risque.

470 documents inédits

Cette dernière a été menée pendant 9 mois par 252 journalistes issus de 59 médias dans 36 pays différents. Pour ce faire, les membres du consortium ont envoyé plus de 1.500 requêtes dans le monde entier pour obtenir des documents auprès des autorités de contrôles du secteur et ce, en s’appuyant sur les lois imposant la publicité des actes administratifs.

A l’échelle belge, leurs démarches ont permis l’obtention de 470 documents inédits (audits internes, rapports d’incident, compte-rendus de réunions, rapports d’inspection…). Le ICIJ a ces dernières années été à l’origine des révélations liées aux LuxLeaks, SwissLeaks ou encore aux Panama et Paradise Papers.