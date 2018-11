Deux amies d’enfance réunies grâce à Twitter

En 2006 et alors qu’elle n’était qu’un enfant, Brianna Cry rencontrait une fille lors d’un souper sur une croisière à Hawaï. 12 ans plus tard, Twitter a permis de réunir les deux amies qui ne s’étaient plus vues depuis.

La magie de Twitter. Samedi, Brianna Cry publiait une photo d’elle avec une amie lors d’une croisière en 2006. « Hey Twitter. J’ai rencontré cette fille lors d’une croisière à Hawaï en 2006. On est devenu meilleures amies le temps d’une nuit et j’ai besoin de vous pour la retrouver. Elle me manque et j’ai besoin de savoir comment elle se porte. S’il vous plaît retweetez pour que l’on puisse être réunies », écrit-elle sur le réseau social.

Hey twitter, I met this girl on a dinner cruise in Hawaii in 2006. We were basically bestfriends for that night so I need y’all to help me find my bestfriend cause I miss her and I need to see how she’s doing now. Please retweet this so we can be reunited. pic.twitter.com/LRtk6ClvV3 — Bri 🌺 (@briannacry) November 24, 2018

Il aura fallu moins de 12 heures pour que Twitter fasse son travail. Des dizaines de milliers de retweets plus tard, le vœu de Brianna était exaucé. Heidi, qui ne s’était pas connectée sur le réseau social depuis plus d’un an, lui répond en postant une photo d’elle avec une autre prise lors de la fameuse croisière. Depuis, les deux femmes sont en contact et se racontent les douze dernières années de leurs vies.

Heard you were looking for me~ pic.twitter.com/Dz4z1wapRv — heii (@heii_tree) November 24, 2018

Très vite, des internautes plaident pour une rencontre entre les deux femmes. Malheureusement, Heidi n’a pas les moyens de se rendre à l’autre bout du pays pour rencontrer Brianna. Et comme rien n’est jamais rose sur Twitter, certains, voyant là l’occasion de se faire de l’argent sur le dos de cette rencontre, ont créé un faux crowdfunding pour que les deux filles se rencontrent.