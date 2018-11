Route du Rhum : Jonas Gerckens, toujours 15e, approche de la Guadeloupe

Jonas Gerckens, toujours 15e de la Route du Rhum, n’était plus qu’à 67,8 milles nautique de l’arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le bout de cette course transatlantique en solitaire organisée tous les quatre ans au départ de Saint-Malo. S’il maintient sa position, le skipper liégeois égalera le record belge détenu par Michel Kleinjans en 2014. Depuis trois jours, Jonas Gerckens maintient une très bonne allure, ce qui lui a permis de creuser l’écart son plus proche poursuivant le Français William Mathelin (Beijaflore), a expliqué son management au pointage à 11h30 dimanche.

L’arrivée est toujours un peu compliquée. « Le tour de l’île est connu pour ses zones sans air. De plus, Jonas devra virer sur son safran babord défectueux. La fin de la course ne sera pas une mince affaire, mais le moral de Jonas est très bon et le skipper belge est reposé pour affronter cette dernière ligne droite », a expliqué le communiqué.

Le Français Yoann Richomme (Veedol-AIC) a remporté la course en Class40. Dix bateaux sont déjà arrivés dans cette classe. En RhumMulti, Gérald Bibot (Zed 7) occupe la 12e place à 2.144.2 milles du but au pointage à 11h30 dimanche. Gilles Buekenhout (Jess), le second Belge engagé en RhumMulti, a abandonné.

