Proximus League – Beerschot Wilrijk leader de la deuxième période après sa victoire à OH Louvain

Le Beerschot Wilrijk a pris la première place de la seconde phase de la Proximus League de football (D1B) dimanche grâce à son succès aux dépens d’OH Louvain (3-2), lors de la 16e journée. Après deux journées dans cette phase, les Rats comptent six points et les Louvanistes sont toujours à la recherche de leur première unité. Beerschot Wilrijk a démarré à fond grâce à un doublé de Marius Noubissi (6e, 18e). Bien que dominé, OH Louvain a réduit son retard par Derick Thimanga (41e, 2-1). A la reprise, les Anversois ont repris leur pressing et ont trouvé la faille par leur capitaine Tom Van Hyfte (48e, 3-1). Ensuite, Louvain est resté dans le match grâce à Nick Gillekens et a même inscrit un second but par Marc Maertens (74e, 3-2).

Le Beerschot est la seule équipe à avoir gagné ses deux premiers matchs. Le FC Malines et l’Union Saint-Gilloise suivent avec 4 unités, Lommel et Tubize en comptent 3, Roulers et Westerlo 1 et OHL aucun.

Source: Belga