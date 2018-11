Mi-lourds WBA: Le Russe Dmitry Bivol surclasse le Canadien Jean Pascal

Le Russe Dmitry Bivol a facilement conservé son titre WBA des mi-lourds (-79,378 kg) de boxe, en battant aux points le Canadien Jean Pascal, samedi au Hard Rock Hotel d’Atlantic City. Bivol, qui remettait pour la troisième fois en jeu son titre conquis à Monte Carlo en novembre 2017, a été déclaré vainqueur à l’unanimité des trois juges (117-111, 119-109, 119-109).

Il a signé à 27 ans sa 15e victoire en autant de combats et n’a jamais vraiment été inquiété par Pascal qui a de son côté concédé à 36 ans sa sixième défaite pour 33 victoires et un nul.

Bivol a pris d’entrée l’ascendant sur son aîné et n’a jamais relâché l’étreinte: il lui a asséné un total de 678 coups, dont 217 (32%) ont fait mouche, tandis que Pascal, champion WBC de la catégorie entre 2009 et 2010, a été limité à 357 coups, dont 60 (17%) ont touché le champion en titre.

« J’ai tout fait pour remporter le combat par KO, je n’y suis pas parvenu, mais j’ai montré de quoi j’étais capable », a souligné Bivol.

A l’issue du combat –le dernier pour un titre mondial diffusé par le géant audiovisuel américain HBO qui se désengage de la boxe après avoir fait la pluie et le beau temps sur la discipline lors des 45 dernières années–, il s’est dit prêt à changer de catégorie.

« Pour mon prochain combat, je suis prêt à affronter Alvarez, Kovalev ou Badou Jack », a-t-il insisté, en parlant respectivement du Mexicain Saul Alvarez, champion WBC et WBA des moyens (-72,574 kg), de son compatriote Serguei Kovalev qui a perdu cet été le titre WBO des mi-lourds et du Suédois Badou Jack, ancien champion WBA des mi-lourds.

Source: Belga