La frontière USA-Mexique fermée entre Tijuana et San Diego

Les gardes-frontières américains ont annoncé dimanche avoir fermé les points de passage entre la ville mexicaine de Tijuana et la ville américaine de San Diego, où de centaines de migrants ont tenté de passer du Mexique aux Etats-Unis. La frontière est fermée aux voitures et aux piétons jusqu’à nouvel ordre, a déclaré sur Twitter l’antenne de San Diego de l’agence fédérale des douanes et de la protection des frontières. Le président américain Donald Trump a menacé ces derniers jours de fermer totalement la longue frontière entre les Etats-Unis et le Mexique si la situation devait dégénérer, face à l’arrivée de milliers de migrants d’Amérique centrale.

source: Belga