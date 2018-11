Isaac Kimeli fidèle au rendez-vous de Roulers

Sixième l’an dernier à la CrossCup de Roulers, le champion de Belgique de cross-country, Isaac Kimeli (OEH), a pris une belle revanche en s’imposant dimanche sur le parcours du Schierveldestadion. L’épreuve roularienne des seniors hommes a été lancée par les principaux acteurs en vue dans le peloton belge actuel, entre autres le champion de Belgique Isaac Kimeli (OEH) Dame Tasama (VAC), Robin Hendrix (OEH), Yannick Michiels (VMOL), Jeroen D’Hoedt (CABW), Dries Basemans (DCLA), Simon Debognies (OEH), Michael Somers (LYRA) et Lander Tijtgat (EA).

Dame Tasama, 3e du cross de Mol début novembre, a attaqué à l’entrée du dernier tour, ce qui qui a réduit le groupe de tête à cinq hommes avec Tijtgat, Somers, Kimeli et Hendrix. Ces deux derniers, tous deux du club de l’OEH, n’ont pas tardé à relancer l’allure et se sont isolés aux commandes de la course. Dominé l’an dernier à Roulers, où s’était imposé Soufiane Bouchikhi, cette fois absent sur blessure, Isaac Kimeli l’a emporté au sprint devant son coéquipier Robin Hendrix et Lander Tijtgat, déjà 3e en 2017.

Les résultats de la Cross Cup de Roulers serviront de base de sélection pour les championnats d’Europe de cross qui se dérouleront à Tilburg, le 9 décembre aux Pays-Bas. La sélection nationale, dont l’équipe masculine sera conduite par Isaac Kimeli, devrait être révélée lundi par la fédération belge.

Source: Belga