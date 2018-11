F1 – Stoffel Vandoorne a fait ses adieux à McLaren: « prêt pour un nouveau challenge »

Stoffel Vandoorne a terminé 14e du 21e et dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison dimanche à Abou Dhabi. Le pilote flandrien va quitter l’écurie McLaren pour entamer une nouvelle aventure en Formule Electrique. « Il est temps de fêter un peu la fin de saison puis il sera temps de se mettre à quelque chose de nouveau », a commenté Stoffel Vandoorne sur le site de McLaren après la course. « Je suis sûr que demain ma tête fera le switch pour mon nouveau challenge et je suis prêt pour ça. »

Stoffel Vandoorne aura connu une année difficile avec McLaren qui n’aura pas confirmé le pilote belge dans ses fonctions. Vandoorne, 26 ans, était arrivé début 2017 comme pilote officiel après avoir disputé un Grand Prix en 2016 avec une 12e place à la clé. L’année 2017 l’a vu terminé avec 13 points au compteur pour finir 16e au classement des pilotes. Ce sera son classement encore à l’issue de cette saison 2018 au cours de laquelle il a glané 12 points. Son meilleur résultat fut une 11e place à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis le 21 octobre.

Il a terminé 14e à Abou Dhabi dimanche. « Pas de points aujourd’hui, mais c’était quand même une bonne course. J’ai pris du plaisir et l’on sait que ce n’est pas spécialement évident avec tous les problèmes que l’on a déjà connu. On s’est battu et c’était gai. Je me suis battu comme un fou pour garder les voitures derrière moi. Je suis heureux de ce que l’on a fait cette année avec les moyens que nous avions. C’est bien de finir la saison et j’ai tout donné encore. Je suis content maintenant d’avoir franchi le drapeau à damiers. Malheureusement, nous n’étions pas assez rapide pour finir dans les points. Mais cela a souvent été le cas cette saison. »

L’atmosphère était un peu nostalgique du côté de McLaren dimanche puisqu’outre le départ de Stoffel Vandoorne, qui n’a pas été reconduit, l’Espagnol Fernando Alonso a décidé d’arrêter sa carrière en Formule 1.

Source: Belga