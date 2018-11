Des avions russes armés survolent un navire militaire belge

L’équipage du navire militaire belge Godetia a été surpris jeudi matin au large de la mer Baltique par le survol à basse altitude de deux bombardiers russes SU-24. Le Godetia assure pour le moment le commandement de la flotte de chasseurs de mines de l’OTAN dans le nord. Les bombardiers portaient des missiles sur leurs ailes, affirme la VRT dimanche soir. En armant leurs bombardiers, Moscou met à nouveau la pression sur l’OTAN. « C’est un signal clair des Russes: regardez ce que nous pouvons faire et ce que nous osons », estime le capitaine de frégate Peter Ramboer.

L’incident aurait pu être hors de contrôle, car la frégate belge Marie-Louise était à ce moment-là occupée à un exercice de défense aérienne. La manoeuvre, qui avait pour but de simuler une attaque aérienne par des avions suédois, a été interrompue pour permettre à ces derniers d’intercepter les bombardiers russes.

Selon le capitaine Kristof van Belleghem, du Louise Marie, les Russes s’affirment davantage: « cela arrive de plus en plus fréquemment. Nous voyons que l’attitude russe est de plus en plus assertive à l’encontre de nos unités militaires. Nous venons tout juste de nous rendre sur place et nous devons nous montrer prudents afin d’éviter tout malentendu et accident. »

La veille, le mercredi 21 novembre, le Godetia avait déjà reçu la visite d’un sous-marin russe. Il est sorti de l’eau et est resté non loin du navire belge.

Source: Belga