Décès du cinéaste britannique Nicolas Roeg

Le Britannique Nicolas Roeg, réalisateur et directeur de la photographie de plusieurs films remarqués, est décédé vendredi soir à l’âge de 90 ans, a indiqué son fils à des médias britanniques. Né à Londres en 1928, Nicolas Roeg avait notamment dirigé Mick Jagger dans le film « Performance » sorti en 1970, et David Bowie dans « The Man Who Fell to Earth » (L’Homme qui venait d’ailleurs) quelques années plus tard. La BBC note samedi que le cinéaste est notamment connu pour son thriller psychologique « Don’t Look Now » (« Ne vous retournez pas », en VF), qui avait choqué lors de sa sortie en 1973 pour une scène de sexe jugée fort réaliste. Des rumeurs ont circulé à l’époque, selon lesquelles la scène pourrait être réelle. Mélange des genres, le film suit un couple incarné par Julie Christie et Donald Sutherland, qui part à Venise après le décès de son enfant.

Le British Film Institute a rendu hommage à Nicolas Roeg samedi sur Twitter, estimant que l’homme était « une force pionnière du cinéma », qui a « créé des moments de beauté, de terreur et de tristesse parmi les plus émouvants qu’on ait jamais vus ».

Nicolas Roeg avait commencé tout en bas de l’échelle dans l’industrie du cinéma, décrochant d’abord un boulot pour… préparer le thé et actionner le clap aux Marylebone Studios. Il est ensuite passé derrière la caméra en tant que cadreur, puis directeur de la photographie.

source: Belga