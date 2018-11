Coupe du monde de golf: Un « rêve devenu réalité » pour Thomas Detry et Thomas Pieters

Thomas Pieters et Thomas Detry ont remporté pour la première fois pour la Belgique la Coupe du monde de golf en Australie. Le duo belge ramène ainsi la Coupe d’Oakleigh South pour concrétiser « un rêve qui est devenu réalité ». « C’est une expérience incroyable », a confirmé Thomas Detry, le Bruxellois de 25 ans. « On n’était pas loin en foot il y a quelques mois, mais là on va ramener la Coupe du monde à la maison. Avec mon meilleur copain. C’est juste fantastique. La journée a été longue. Les neuf derniers trous ont pris beaucoup de temps. Les Australiens étaient devant et on les entendait commencer à faire des birdies. Je crois que le tournant s’est situé au 10e trou où on fait un très bon parcours dans le par puis au 11e où on fait un super birdie. Cela a changé la donne je pense. Puis terminer sur le dernier trou avec un birdie, c’est fantastique. »

Le duo belge s’est imposé avec trois coups d’avance sur les Australiens Marc Leishman et Cameron Smith, ainsi que sur les Mexicains Abraham Ancer et Roberto Diaz. « Nous n’avions pas si bien commencé », a commenté encore Thomas Pieters, l’Anversois de 26 ans. « Nous étions un peu nerveux je pense. On l’a fait ensemble, et on s’est repris ensuite. Nous nous étions dit que nous allions le faire, et on l’a fait. Ce titre est incroyable pour notre pays, j’espère que cela va pouvoir inspirer beaucoup d’enfants à se mettre à golf ».

