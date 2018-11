Coupe du monde de cyclocross – Wout van Aert, 2e à Coxyde, « retrouve ses sensations », Toon Aerts, 3e, est content aussi

Wout van Aert arborait un large sourire à l’issue de la 5e manche de la Coupe du monde de cyclocross disputée dimanche à Coxyde. Le triple champion du monde avait certes pris la 2e place derrière l’inabordable néerlandais Mathieu Van der Poel, mais il estimait se sentir « beaucoup mieux que dans les précédentes semaines. » C’est la dixième fois que Wout Van Aert grimpe sur la deuxième marche du podium cette saison, lui qui n’a gagné qu’une seule fois, à Ardooie et en l’absence de son rival néerlandais.

« Ce n’est pas encore le sommet de ma forme comme à Berne ou à Grammont, mais c’est mieux que la semaine dernière. Déjà hier (samedi) à Wachtebeke, j’ai senti que c’était mieux. J’avais plus de puissance dans les jambes et à la fin je faisais presque jeu égal avec Mathieu. Aujourd’hui (dimanche), j’ai juste manqué mon départ parce que j’ai déchaussé puis j’ai commis trois, quatre fautes de suite et je suis même tombé. Cela suffit pour être distancé par Mathieu. »

Wout Van Aert veut prendre ainsi ces bonnes sensations à Calpe en Espagne pour un stage où il promet de s’astreindre à de longues séances d’entraînements en prévision d’une fin d’année chargée.

Toon Aerts, 3e, était lui aussi content de sa place sur le podium. « C’est l’une de mes meilleurs prestations à Coxyde. Mon objectif était de limiter les dégâts et de ne pas perdre trop de points au classement de la Coupe du monde. J’ai surtout pensé à moi, je voulais garder ma troisième place et Wout était plus fort sur la fin. Ce n’est pas un parcours que j’affectionne et Wout a déjà montré qu’il pouvait bien rouler ici. Je n’ai perdu que cinq points et je conserve la tête à la Coupe du monde, c’est le plus important », a conclu Toon Aerts qui ira aussi en stage à Calpe.

Source: Belga