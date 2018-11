Coupe du monde de Cyclocross : Tom Pidcock s’impose chez les espoirs à Coxyde, Pim Ronhaar chez les juniors

Le Britannique Tom Pidcock a remporté en solitaire la manche de la Coupe du monde espoirs (U23) de cyclocross à Coxyde, devant le Français Antoine Benoist et le Néerlandais Jens Dekker. Le premier Belge, Yentl Bekaert, s’est classé cinquième. La course a été marquée par une chute de nombreux coureurs, mais aucun favori, au départ. Eli Iserbyt a par contre été victime d’une crevaison loin du poste technique de ravitaillement, au quatrième tour, alors qu’il était en tête avec Benoist et Pidcock. Il n’allait plus jamais les revoir, et a finalement dû se contenter de la 8e place… Pidcock a entamé l’avant-dernier tour avec 11 secondes d’avance sur Benoist, et ne cessa ensuite de creuser l’écart jusqu’à la ligne d’arrivée. Ce cinquième succès de la saison permet au champion d’Europe d’accroître son avantage au classement général, où il compte 160 points, 20 de plus que Benoist. Niels Vandeputte est troisième avec 94 points.

L’épreuve des juniors est revenue comme l’an dernier au Néerlandais Pim Ronhaar. Le champion d’Europe s’est imposé détaché devant son coéquipier Witse Meeussen, leader de la Coupe du monde avec 170 points, et l’Allemand Tom Lindner. Ronhaar n’avait plus gagné depuis l’Euro de Rosmalen. Il est deuxième au classement général avec 117 points, devant Thibau Nys, troisième avec 91 points.

Source: Belga