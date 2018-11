Coupe du monde de cyclocross – Mathieu van der Poel sans rival sur le sable de Coxyde où Aerts, 3e, reste leader

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté le cyclocross des Dunes de Coxyde dimanche après-midi. Le Néerlandais a survolé cette cinquième manche de la Coupe du Monde et signé sa treizième victoire de la saison. Le champion d’Europe a démontré une fois de plus son hégémonie actuelle sur la discipline. Il s’est rapidement isolé aux commandes. A la fin du premier tour, van der Poel avait déjà 19 secondes d’avance sur son premier poursuivant et compatriote Lars van der Haar, Wout van Aert suivait à 38 secondes.

Le champion du monde a réussi à grignoter un peu de l’écart et a pris la deuxième place à l’arrivée, 25 secondes derrière le vainqueur. Toon Aerts a franchi la ligne d’arrivée en troisième position. Une place qui lui permet et reste leader au classement de la Coupe du Monde.

Aerts avait déjà remporté les deux premières manches de la saison aux Etats-Unis, mais Van der Poel (absent aux Etats-Unis) a ensuite pris le relais avec trois victoires consécutives (Berne, Tabor et Coxyde). Deuxième au classement van Aert se rapproche de Aerts dans le seul classement que le champion du monde peut encore gagner cette saison.

La sixième épreuve de la Coupe du monde se déroulera à Namur le 23 décembre.

Source: Belga