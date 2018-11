Coupe Davis : Marin Cilic s’impose contre Lucas Pouille, la Croatie s’offre son 2e Saladier

La Croatie a remporté la Coupe Davis de tennis pour la deuxième fois de son histoire dimanche sur la terre battue de Lille. Marin Cilic, 7e mondial, a en effet conquis face à Lucas Pouille (ATP 32) le 3e point, décisif, dimanche face à la France (3-1) pour faire le bonheur des Croates, finalistes aussi en 2016. Cilic s’est imposé en trois sets 7-6 (7/3), 6-3 et 6-3 en 2 heures et 19 minutes de match. Après son succès de 2005, la Croatie remporte ainsi la dernière édition de la Coupe Davis sous son format actuel. Le double français, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert avait laissé la journée de dimanche décisive. Samedi en effet, les finalistes du Masters de double à Londres avaient pris la mesure en quatre sets d’Ivan Dodig et Mate Pavic 6-4, 6-4, 3-6 et 7-6 (7/3).

Vendredi, la Croatie avait dominé son sujet. Marin Cilic s’était défait de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259), diminué en fin de rencontre, 6-3, 7-5, 6-4 pour donner un deuxième point aux Croates après celui décroché facilement aussi par Borna Coric (ATP 12) face à Jérémy Chardy (ATP 40) 6-2, 7-5, 6-4.

La France était tenante du titre après sa victoire sur la Belgique en novembre 2017 à Lille déjà et compte dix victoires en Coupe Davis pour, désormais, neuf défaites en finale.

Source: Belga