Brexit – Theresa May défend l’accord sur le Brexit dans une lettre aux Britanniques

La Première ministre britannique Theresa May a adressé dimanche une « lettre à la nation », publiée dans plusieurs journaux dominicaux du pays, promettant d’oeuvrer « corps et âme » pour son accord sur le Brexit, une fois que les dirigeants de l’Union européenne l’auront approuvé. Selon elle, l’accord atteint « respecterait le résultat » du référendum de 2016, où 52% des votants avaient choisi de quitter l’UE, et permettrait « un moment de renouveau et de réconciliation ». Mme May, qui espère sceller l’accord de divorce lors d’un sommet à Bruxelles ce dimanche, devra obtenir dans la foulée le soutien du parlement britannique.

« Ce sera un accord dans notre intérêt national, qui fonctionnera pour l’ensemble de notre pays et tous ses habitants, que vous ayez voté pour ‘Quitter’ ou ‘Rester' », assure-t-elle dans sa lettre ouverte. « C’est un accord pour un futur plus radieux, qui nous permet de saisir les opportunités à venir ».

Rappelant que le Royaume-Uni va quitter l’UE le 29 mars prochain, elle a exhorté la population à soutenir cet accord. « Le Parlement va avoir l’occasion de le faire d’ici quelques semaines avec un vote important. (…) Je ferai campagne corps et âme pour remporter ce vote, (…) pour le bien du Royaume-Uni et de l’ensemble de notre population », a-t-elle poursuivi.

Les partis d’opposition ont tous annoncé qu’ils voteraient contre l’accord.

