Asile et migration – Plus de 200 migrants atteignent la Sicile

Plus de 200 migrants sont arrivés en Sicile samedi soir, leur embarcation parvenant au port de Pozzallo, ont annoncé les autorités italiennes, qui estiment que ces personnes auraient dû être secourues et ramenées sur la terre ferme par Malte. Parmi les 236 personnes arrivées par la mer sur l’île italienne figurent 5 bébés, 7 enfants et près de 50 femmes, selon le ministère italien de l’Intérieur. La plupart des migrants sont originaires d’Erythrée. Les capitaines de l’embarcation, soupçonnés d’être les passeurs, seraient un Tunisien et un Lybien. Seuls les femmes et les mineurs d’âge ont été autorisés à mettre pied à terre dans l’immédiat. Un porte-parole de l’OIM, Organisation internationale pour les migrations, a pourtant exprimé des inquiétudes sur la stabilité de l’esquif, qui menacerait de couler.

Récemment, l’Italie a durci sa position face aux vagues migratoires, décidant entre autres de fermer ses ports aux bateaux de sauvetage privés. Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur, avait affirmé plus tôt samedi qu’une patrouille maltaise avait « abandonné une barque avec 150-200 migrants en pleine Méditerranée », laissant l’embarcation poursuivre vers l’Italie. Ce n’est pas la première fois que le vice-Premier ministre italien accuse Malte de faire exprès de laisser les migrants atteindre les côtes italiennes.

Source: Belga