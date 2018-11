Quelque 5.000 femmes et hommes manifestent contre les violences faites aux femmes

Environ 5.000 personnes, selon le comptage définitif de la police sur place, ont manifesté dimanche après-midi au départ du palais de justice de Bruxelles pour l’élimination des violences à l’égard des femmes en cette journée dédiée. L’an dernier, plus de 3.000 personnes avaient répondu à l’appel.

Plusieurs dizaines d’associations fédérées au sein de la plate-forme Mirabal Belgium sont à l’initiative de cette mobilisation. Le cortège est parti vers 14H30. Il a arpenté les rues du centre de Bruxelles, en passant par le Mont des Arts et la place de la Chapelle, avant de revenir peu après 15H30 sur la place Poelaert. Les participants ont crié des slogans et ont arboré de multiples banderoles et pancartes avec des messages contre les violences masculines et en faveur de l’indépendance économiques des femmes.

Une indépendance économique nécessaire

« C’est vraiment essentiel de se mobiliser collectivement, les femmes avec les hommes, conter les violences faites aux femmes », estime Emily Burns, coordinatrice de la campagne Rosa. « Pour lutter contre les violences, on a besoin d’avoir une indépendance économique. C »est indispensable. Comment quitter un conjoint violent si on ne peut pas subvenir à ses besoins ? (…) Un salaire décent et des allocations sociales individualisées sont à lier à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les femmes gagnent toujours 20% de moins que les hommes. C’est toujours un gouffre énorme ».

1 femme sur 25

La section francophone d’Amnesty International a fait valoir son nouveau rapport qui met en balance les différentes législations sur le viols dans 31 pays en Europe. Parmi eux, seuls l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, Chypre, l’Allemagne, l’Islande, le Luxembourg et la Suède définissent les actes sexuels non consentis comme un viol. Les autres se fondent sur l’usage de la force, la contrainte ou l’incapacité de la victime de se défendre.

D'après la dernière étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, une femme sur 25 dans l'Union européenne a déclaré avoir été victime d'un viol après l'âge de 15 ans.