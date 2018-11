Un week-end sous la grisaille

Samedi après-midi, le temps restera gris avec des périodes de pluie ou de bruine, annonce l’Institut Royal Météorologique (IRM). Dans le sud du pays, le temps sera toutefois souvent sec. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés. Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera toujours généralement très nuageux avec, par moments, de la pluie ou de la bruine. Le temps deviendra aussi brumeux. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés.

Dimanche, la journée sera à nouveau grise. En plaine, le temps restera sec à un peu de bruine près. Dans le sud et le sud-est du pays, l’IRM prévoit des périodes de faibles pluies en cours de journée. Les maxima varieront entre 4 et 6 degrés.

Lundi, notre pays sera sous l’influence des résidus de la perturbation en provenance de la France, se traduisant par une humidité encore importante. Le temps sera souvent gris et brumeux avec parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima se situeront entre 2 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 6 ou 7 degrés ailleurs.

Mardi, le temps sera calme et généralement sec avec une grisaille toutefois tenace et un risque de brume ou de brouillard par endroits. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés dans l’ouest du pays.

