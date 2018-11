Un mort et onze blessés dans l’attaque d’une école technique en Chine

Un étudiant est mort, neuf autres ont été blessés ainsi que deux professeurs, après avoir été attaqués vendredi dans leur école technique par un jeune homme, ont rapporté des médias chinois. L’attaque est survenue dans des circonstances non précisées à l’École technique des transports et communication d’Anning, dans la province du Yunnan (Sud-Ouest).

Selon un communiqué posté vendredi dans la soirée sur le site de microblog chinois Weibo par la municipalité d’Anning, l’assaillant âgé de 20 ans identifié par son seul nom de famille, Yang, a blessé deux professeurs et dix étudiants, dont l’un est décédé à l’hôpital. Yang, qui a été arrêté, étudiait dans cette même école jusqu’à l’année dernière.

Ce nouveau drame est survenu après qu’un conducteur eut tué cinq enfants jeudi en fonçant sur eux alors qu’ils traversaient la rue devant une école élémentaire de la ville de Huludao, dans la province du Liaoning (Nord-Est). Deux professeurs et 17 mineurs ont été blessés, selon l’agence officielle Chine Nouvelle.

Le conducteur est un chômeur de 29 ans, avec des problèmes de couple, qui a choisi de frapper des victimes « au hasard », selon Chine Nouvelle.

Déjà en avril, un homme armé d’un couteau avait tué neuf collégiens et blessé 12 autres alors qu’ils rentraient chez eux, dans le nord de la Chine. L’homme, exécuté depuis, avait agi par vengeance après avoir été la cible de moqueries durant sa scolarité dans l’école visée.

En janvier 2017, c’est avec un couteau de cuisine qu’un homme avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome du Guangxi (sud).

source: Belga