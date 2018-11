Proximus League – L’Union Saint-Gilloise tenu en échec à domicile par Westerlo, Tubize s’incline à Lommel

L’Union Saint-Gilloise n’a pas profité du match nul entre Roulers et le FC Malines (0-0) pour prendre la tête de la deuxième tranche. Les Unionistes ont été tenus aussi en échec à domicile par Westerlo (0-0) et partagent désormais la tête avec le FC Malines. Le Beerschot-Wilrijk pourrait prendre seul la tête en cas de victoire dimanche (16h00) face à Oud-Heverlee Louvain. Un peu plus tôt samedi, Tubize s’est incliné sur la pelouse de Lommel (1-0) suite à un but de Claes (69) en seconde période. Au classement de la deuxième tranche, Malines occupe la tête avec quatre points, tout comme l’Union Saint-Gilloise. Suivent le Beerschot-Wilrijk (un match en moins), Tubize et Lommel avec trois points. Roulers et Westerlo comptent un point. OHL est dernier avec zéro point mais avec un match de moins.

En ce qui concerne le classement général, le KV Malines est premier avec 34 points. Suivent l’Union (28 points), le Beerschot-Wilrijk (27 points), Lommel (22 points), Westerlo (20 points), OHL (15 points), Roulers (14 points) et Tubize (12 points).

Source: Belga