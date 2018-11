Pakistan: arrestation du religieux derrière les manifestations anti-Asia Bibi

Khadim Hussain Rizvi, le chef du parti islamise Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), qui a paralysé le Pakistan pendant trois jours après l’annonce de l’acquittement d’Asia Bibi, a été arrêté, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le ministre de l’Information Fawad Chaudhry. « Khadim Hussain Rizvi a été placé en garde à vue par la police et a été transféré dans une maison », a tweeté le ministre. Cette mesure vise à « protéger la vie publique, les biens et l’ordre public et n’a rien à voir avec l’affaire Asia Bibi », a-t-il poursuivi.

Le TLP « insistait » pour manifester dimanche à Rawalpindi, ville-garnison accolée à Islamabad, « refusant les propositions alternatives du gouvernement » et « commençant à provoquer de la violence », a expliqué M. Chaudhry, qui appelé ses partisans à rester « pacifiques et calmes ». « La loi suit son cours. Elle ne peut être laissée à des individus », a-t-il conclu.

Rizvi et le TLP ont été à la base des manifestations qui ont paralysé le Pakistan trois jours durant après l’annonce fin octobre de l’acquittement d’Asia Bibi, une chrétienne qui avait été condamnée en 2010 à la peine de mort pour blasphème.

Les islamistes ont bloqué les principaux axes du pays, brûlant certains véhicules qui tentaient de franchir leurs barrages. Le TLP avait appelé à assassiner les juges de la Cour suprême ayant pris cette décision ainsi qu’à des mutineries dans l’armée.

Le gouvernement avait mis un terme à leur mouvement en signant un accord controversé avec eux, dans lequel il s’était notamment engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas s’opposer à un recours contre le verdict déposé par un religieux.

source: Belga