Les Diablotins disputeront les matches de l’Euro à Sassuolo

L’équipe nationale belge de football espoirs participera l’année prochaine à l’Euro en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin 2019). La Belgique a été reversée vendredi lors du tirage au sort à Bologne dans le groupe A en compagnie de l’Italie, l’Espagne et la Pologne. Les trois rencontres des poules se disputeront sur le terrain de l’équipe première de Serie A de Sassuolo. Les troupes de Johan Walem ouvriront leur tournoi le 16 juin contre la Pologne, juste après le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Espagne. Trois jours plus tard, les Diablotins affronteront l’Espagne avant de terminer la phase de groupes le 22 juin contre l’Italie.

Il s’agit d’un tirage difficile, mais les Belges, vainqueurs du groupe de qualification 6, ont été versés préalablement dans le pot 3, autrement dit le dernier. Les douze équipes ont été réparties en trois pots de quatre pays. Les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales de l’Euro. Ces quatre pays sont assurés de participer au tournoi olympique de football en 2020 à Tokyo. Si l’Angleterre (qui n’est pas un pays olympique) se qualifie pour les demi-finales, un barrage sera disputé entre les deux autres équipes classées deuxièmes pour l’obtention du dernier ticket olympique.

Les espoirs belges n’ont disputé que deux fois la phase finale de l’Euro U21. En 2002 en Suisse, où ils ont été éliminés en phase de groupes, et en 2007 aux Pays-Bas, où ils ont atteint les demi-finales. Une performance qui leur avait ouvert les portes des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La génération actuelle des Diables Rouges, avec notamment Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Vincent Kompany ou encore Marouane Fellaini, y avait pris une belle 4e place.

Source: Belga