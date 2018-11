Jupiler Pro League – Mouscron fait la bonne opération à Waasland-Beveren, Vanderhaeghe gagne avec Courtrai

Mouscron s’est imposé samedi à Waasland-Beveren (1-2) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les Hennuyers en profitent pour prendre trois points d’avance sur la lanterne rouge Lokeren et deux sur leur adversaire du jour. Pour son premier match à la tête de Courtrai, Yves Vanderhaghe est allé gagner à Ostende (1-2). Pierrot (39e) a permis à Mouscron de prendre les commandes en première période. Manuel Benson (72e) a ensuite doublé la mise en deuxième mi-temps. Il s’agit du premier but sous les couleurs mouscronnoises pour le joueur prêté par le Racing Genk. Vellios a finalement réduit le score à la 86e.

Dans l’autre rencontre qui se disputait à 20h00, Yves Vanderhaeghe effectuait son retour sur le banc de Courtrai en déplacement à Ostende. Les Courtraisiens l’ont finalement emporté (1-2) grâce à des réalisations de Zivkovic sur penalty (18e) et de Mboyo (56e). Avenatti (26e) avait temporairement égalisé en première période pour les Côtiers .Le match entre le leader Genk et le Cercle de Bruges débutait à 20h30.

Au classement, Mouscron (13 points) grimpe à la quatorzième place et dépasse son adversaire du jour (11 points). Courtrai (19 points) prend également la dixième place d’Ostende (18 points) et relègue l’équipe de Gert Verheyen une place plus bas.

Source: Belga