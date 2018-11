Jupiler Pro League – Le Cercle de Bruges inflige au Racing Genk sa première défaite de la saison

Le Racing Genk s’est incliné pour la première fois de la saison en championnat, à domicile, samedi face au Cercle de Bruges (1-2) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Invaincus pourtant pendant la manche aller de la phase classique, les Limbourgeois ne profitent pas du revers du Club de Bruges vendredi face à Zulte Waregem (1-3) et pourraient voir l’Antwerp revenir à un point en cas de victoire à La Gantoise dimanche (14h30). Le Racing Genk se créait de nombreuses possibilités en début de rencontre sans toutefois faire preuve de réalisme devant la cage du portier brugeois Nardi. Le buteur limbourgeois Samatta parvenait à éliminer le gardien visiteur mais son tir en finesse était repoussé par la défense brugeoise. Acculé en défense, le Cercle réagissait à l’entame du deuxième quart d’heure via Bruno qui voyait sa frappe passée juste à côté du but de Vukovic. À la 26e, les visiteurs s’en remettaient à un but contre son camp d’Aidoo pour ouvrir le score. Le défenseur limbourgeois glissait au moment de repousser un tir croqué de Bruno et poussait la balle au fond de ses propres filets. Les Brugeois rejoignaient même les vestiaires avec une avance de deux buts suite à un tir placé de Gakpe (35e).

En seconde période, les Limbourgeois faisaient le siège du but brugeois mais le portier visiteur Nardi écoeurait toute la ligne offensive du Racing Genk. En fin de rencontre, le Cercle de Bruges était réduit à dix suite à deux cartons jaunes reçus en deux minutes par Lusamba. Une tête du milieu de terrain de Genk Sander Berge touchait bien la latte mais l’histoire avait prédit que les Limbourgeois ne marqueraient pas dans ce match. C’est du moins ce que l’on pouvait penser avant que Trossard ne réduise le score à une minute du terme.

Au classement, le Racing Genk conserve la tête avec 35 points, soit quatre de plus que le Club de Bruges et que l’Antwerp. Le Cercle de Bruges, pour sa part, est huitième avec 22 points.

Source: Belga