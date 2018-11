Jupiler Pro League – 16e journée – Le Standard de Liège dompte Eupen (3-0) et intègre à nouveau le top 6

Le Standard de Liège l’a emporté à domicile samedi face à l’AS Eupen 3 buts à 0 (mi-temps: 2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Avec deux buts de M’poku notamment, Les Liégeois, qui prennent provisoirement la 5e place, en profitent pour intégrer à nouveau le top 6. Luyindama suspendu, l’entraîneur liégeois Michel Preud’homme décidait d’accorder sa confiance en défense à Kosanovic. L’arrière serbe remerciait le mentor du Standard en ouvrant le score dès la 19e minute sur coup franc (1-0). Laifis, replacé pour la cause au poste d’arrière gauche, profitait de ses libertés offensives pour provoquer un penalty en faveur du Standard à six minutes du repos. M’Poku ne se faisait pas prier pour doubler la mise pour les Liégeois (2-0). Sonnés, les Germanophones ne parvenaient pas à apporter le danger dans la surface du portier Ochoa.

En seconde période, les « Rouches » se créaient plusieurs tentatives avant d’être récompensés d’un troisième but grâce à un tir placé de M’poku à la 79e (3-0).

Au classement, le Standard de Liège (26 points) grimpe à la cinquième place. Saint-Trond (24 points), qui reçoit Anderlecht (18h00), et La Gantoise (23 points), qui accueille l’Antwerp, peuvent toutefois repousser les Liégeois à la septième position en cas de victoire dimanche. Eupen, de son côté, est onzième avec seize unités.

Source: Belga