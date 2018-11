Gilets jaunes – Des gilets jaunes à l’aéroport de Bierset durant la nuit

Durant la nuit de vendredi à samedi, plusieurs gilets jaunes se sont rendus à l’aéroport de Bierset, en province de Liège, pour bloquer le charroi des camions et filtrer un à un les camions, rapporte le site de la RTBF. Le mouvement débuté il y a maintenant plus d’une semaine ne faiblit pas en région liégeoise. « Pendant la nuit, aux environs de 23h00, des gilets jaunes sont entrés sur le site de l’aéroport de Bierset et ont bloqué le charroi des camions. Ils les filtraient un à un », confirme le porte-parole de l’aéroport, Christian Delcourt.

Selon la RTBF, une trentaine de gilets jaunes sont toujours présents à Wandre et à Sclessin et bloquent l’accès et la sortie des dépôts de carburant. La police confirme que l’ambiance est relativement bon enfant. La circulation des automobilistes, quant à elle, n’est en rien impactée.

Samedi soir, une rencontre de football entre le Standard de Liège et le KAS Eupen est prévue à 18h00 au stade, jouxtant le dépôt pétrolier de Sclessin. Des gilets jaunes devraient être présents, mais un accord a été trouvé vendredi pour que les manifestations ne perturbent pas le déploiement des forces de l’ordre pour garantir la sécurité autour du match.

