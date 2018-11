Coupe du monde de gymnastique – Nina Derwael en or à nouveau aux barres asymétriques à Cottbus

Nina Derwael a remporté le concours de la Coupe du monde de gymnastique artistique aux barres asymétriques samedi à Cottbus en Allemagne. La championne du monde a totalisé 15.100 points pour devancer la Brésilienne Rebeca Andrade (14.500), 2e, et la Chinoise Lyu Jiaqi (14.433).

Jeudi, Nina Derwael avait terminé deuxième des qualifications avec 15.166 points devancée seulement par la Chinoise Fan Yilin (15.223) qui a du se contenter d’une 8e place en finale (13.866) à cause d’une chute.

Nina Derwael, 9e des qualifications, est encore première réserviste pour la finale de la poutre dimanche. Axelle Klinckaert, 3e au sol à l’Euro de Glasgow, s’était classée elle 4e dans son agrès de prédilection, et disputera la finale au sol dimanche.

La double championne d’Europe avait remporté le concours aux barres asymétriques et fini 3e à la poutre lors de la manche de Coupe du monde de Doha, fin mars. Klinckaert s’était parée d’or dans l’exercice au sol dans la capitale du Qatar.

