L’un de ces groupes va enregistrer son premier single

L’opération “Producteur de Talent”, lancée par MiNT à la rentrée, arrive dans sa phase la plus délicate et la plus transparente. 4 groupes se sont démarqués parmi les 250 démos reçues et écoutées par le jury de professionnels. C’est à vous de décider qui va l’emporter. Portrait des 4 finalistes.

Ugly Ducklings – « Mama Told Me »

Vous avez peut-être eu l’occasion de les applaudir au Beursschouwburg ou au Brussels Summer Festival. Ugly Ducklings rassemble 4 garçons originaires de Bruxelles autour d’un folk-rock qu’ils rêvent franchement indie, mais peinent à ranger dans l’une ou l’autre case. Ils évoluent en rangs dispersés (certains vont parcourir le monde, d’autres refont le monde autour des étangs d’Ixelles dans la capitale). Le titre Mama Told Me a été enregistré au Brussels Summer Festival, où ils ont plutôt bien négocié leur apparition sur la scène du Magic Mirror. Leur ambition désormais ? Utiliser cette maquette pour aller plus haut et enregistrer dans un véritable studio.

With a little help from our friends…🙏❣We recently learned we are amongst the lucky finalists of radio MiNT's Talents contest, and may have the opportunity to record our first single of our track "Mama Told Me" & some airplay. 🎙📀That'd be truly amazing but first we need you to vote, and ask your friends and lovers to do the same !HOW ?👇1) Go to http://mint.be/producteur-de-talent-vote/2) Scroll to the bottom of the page3) Like Mint's Facebook page4) Clic on our picture5) Fill in the form (we're sorry for this, but please do it!!)6) Confirm by sending the form THANK YOU FOR YOUR SUPPORT 🦆About the song:Last year at the Brussels Summer Festivalwe worked out a little acoustic version of "Mama Told Me" which you can listen to here below ! Time for giving it some studio vibes ! Posted by Ugly Ducklings on Saturday, November 17, 2018

Jane Døe – « Who You Are »

Derrière ce nom qui évoque les séries policières made in US, un groupe de rock alternatif belge qui tente de se définir autour de trois qualificatifs : mélodique, ambient et minimaliste. On retrouve à sa tête une voix féminine, Létitia Garcia Ceijo. Elle est entourée de 3 garçons : Patrice, Gabriel et Alain. Ensemble, ils sont devenus Jane Døe. Après quelques jours de vote en ligne, une chose est sûre : leur fanbase est déjà bien installée. Leur vœu le plus cher ? Enregistrer dans un véritable studio professionnel (cela tombe plutôt bien).

My Suzy My Suzy au cœur de son histoire, bienvenue à la maison.Nouveau visuel #Partage #avecvous #byjanedoe Posted by Jane Døe on Monday, October 15, 2018

Holy Prinz – « Monster »

Ce très attachant groupe de rock s’est créé dans la région du Centre en 2017, au départ d’un tandem entre le chanteur Isam Benbellat et le bassiste Nicolas Manderlier. Leur inspiration originelle? Un trip initiatique en Indonésie. Depuis, guitare et batterie sont venus compléter un nom tout trouvé, Holy Prinz (avec un “z”, parce que c’est plus fun ainsi). Dans la troupe, un indépendant, un pompier… et des influences diamétralement opposées (de la soul au rock en passant par la variété). Résultat ? Un rock franc, nerveux et assumé, made in Belgium.

Alvin Devolder – « Epic Journey »

Après 4 années passées Londres, il rentre à Bruxelles en 2014 pour soutenir son frère jumeau, atteint d’un cancer. Alvin Devolder a puisé dans cette expérience bouleversante l’envie d’écrire des chansons capables, selon lui, de “guérir, d’inspirer et de donner l’amour universellement.” Il écrivait récemment sur les réseaux sociaux : « Après tant d’années passées à m’accrocher, à douter, à lutter contre la déprime, à chercher des moyens pour laisser ma passion s’exprimer, j’ai finalement l’opportunité de donner un peu de médiatisation à ma musique. » Une personnalité riche et passionnante.



Si vous avez l’oreille musicale ou une curiosité participative, rendez-vous sur le site mint.be, écoutez les quatre titres et exprimez votre préférence. Les gagnants bénéficieront de soutien et de coaching pour enregistrer leur premier single dans un studio professionnel à Bruxelles dans les mois à venir. Et pourquoi pas un EP, un album et les festivals de l’été.

