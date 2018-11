Le Thym, antiseptique intelligent

Parmi la centaine d’espèces différentes de thym, les plus connues sont le serpolet, encore appelé Thym sauvage, et le Thym commun. On l’utilise principalement pour les maladies des voies respiratoires (asthme, bronchite, grippe, angine, etc.). Un rhume résiste rarement à 2 jours d’infusions de thym (20 g/ L – laisser infuser 10 minutes sous couvercle, en faisant retomber les gouttelettes chargées d’huile essentielle – Boire 3-4 tasses/Jour). C’est un excellent expectorant à action antispasmodique (boire 4 à 6 tasses / Jour).

Bon pour la digestion

Tonique des voies digestives (il stimule l’appétit et la digestion), son infusion associée à l’anis vert (1/2 c. à c./ tasse), agit favorablement an cas de ballonnements et de fermentations putrides. Son action tonique se répercute positivement sur le moral (convalescence, angoisses, abattement, épuisement nerveux (stimulant cortico-surrénalien), neurasthénie).

Puissant antibactérien notamment contre la bactérie H. pylori souvent liée aux ulcères d’estomac, il active les fonctions de désintoxication et stimule l’immunité. Il rétablit ou maintient l’équilibre des différentes fonctions de l’organisme lui permettant ainsi de se défendre lui-même. Il est aussi diurétique et utile en cas d’infections urinaires.

La boisson des étudiants

Boire une tisane de thym (1 belle branche par tasse d’eau frémissante – Laisser infuser 5 minutes) le matin au lieu du café élimine la toux matinale, stimule le système digestif et procure une sensation de bien-être général. C’est « la » boisson des étudiants et des intellectuels sédentaires: stimulant, il excite l’intelligence et renforce la mémoire. Son infusion prise après les repas aide à vaincre la somnolence due à la digestion.

Des études récentes ont établi son effet antioxydant, utile pour lutter contre le vieillissement.

Précautions d’usage et contre-indications

L’usage du thym à fortes doses et son huile essentielle sont déconseillés pendant la grossesse, en cas d’hypertension, d’épilepsie et de grande nervosité (effet excitant). Riche en vitamine K (la vitamine de la coagulation sanguine), il est à proscrire en cas de traitement anticoagulant. A ne pas utiliser en cures continues et respecter les doses conseillées.

NB : L’huile essentielle de thym au thymol est dermocaustique : elle brûle la peau et les muqueuses. Ne jamais l’utiliser pure dans l’eau du bain ou l’ingérer sans avis médical!

A faire vous-même

Petit sirop de thym contre la toux

Remplir un pot en verre/en grès de sommités fleuries de thym et d’un citron bio coupé en rondelles. Couvrir d’eau de source bouillante. Laisser infuser toute la nuit. Filtrer. Ajouter le même poids de sucre que de liquide obtenu. Faire cuire environ 1 heure à feu doux, en écumant, jusqu’à obtention d’un sirop. Prendre 1 cuillerée à soupe 3x/ jour.