La vaisselle, plus influente qu’il n’y paraît !

Saviez-vous que la forme de votre assiette, sa couleur ou encore sa taille, avait une influence sur la façon de vous alimenter ? C’est ce qu’on appelle la « gastrophysique », un courant créé en 2017 par un professeur d’Oxford.

Un bol rouge. A priori, rien de très offensif. Eh bien, détrompez-vous ! La couleur rouge affecte grandement nos sens. Derrière elle, l’humain retrouverait la sensation de danger et d’interdiction. Par ailleurs, beaucoup d’ « instagrameuses » vous le diront : manger dans un bol vous pousse à manger moins. Car manger 150 grammes de pâtes dans un bol ne sera pas du tout appréhendé de la même façon que si vous les aviez mangés dans une assiette creuse traditionnelle. Comment est-ce possible au juste ?

Dans son ouvrage Gastrophysics, The New Science of Eating, paru en mars 2017, le professeur anglais Charles Spence crée des ponts entre gastronomie, environnement et psychologie. Ainsi, ce chercheur arrive à la conclusion que dans l’expérience de manger, une multitude de facteurs sensoriels viennent influencer l’être humain et sa façon de s’alimenter.

Forcément blanche, l’assiette ?

L’un des premiers constats posés par l’équipe de Charles Spence est que les goûts et la façon dont nous les percevons sont influencés par la couleur, à commencer par celle de notre vaisselle. Nous avons déjà parlé de la couleur rouge, mais elle n’est pas la seule à influencer nos sens. A titre d’exemple, le blanc rendrait les choses plus salées, tandis que les couleurs rendraient les aliments plus sucrés.

Le professeur Spence et son équipe sont ainsi arrivés à la conclusion que le popcorn salé semblait plus salé lorsqu’on le mangeait dans un contenant blanc, au contraire du popcorn sucré qui semblait plus sucré dans un contenant coloré. Ceci étant, la même expérience a également été menée pour comparer la couleur noire et la couleur blanche : entre les deux, le goût d’un aliment sucré aurait été perçu de façon plus intense dans un plat blanc que dans un plat noir.

Une question de contrastes

La façon dont nous percevons les aliments est avant tout une question de contrastes. On ne peut donc pas se fier entièrement à la couleur de notre assiette ou de notre bol pour déterminer l’impact que cela va avoir sur nos sens. Il faut aussi prendre en compte la couleur de notre nourriture. Et regarder tout ceci sous le prisme de l’association entre aliments et contenant. Enfin, si votre but est de perdre un peu de poids, gardez en tête que l’on mange environ 20% de moins lorsque le contraste entre vaisselle et nourriture est fort.

Les contrastes, il en est aussi question lorsqu’il s’agit de faire le lien entre vaisselle et table. De même que l’on mange moins lorsque notre nourriture a une couleur sensiblement différente de celle de notre assiette, nous mangerions également 10% de moins lorsque la couleur de notre vaisselle se distingue particulièrement de la nappe. A nouveau, si vous faites attention à votre ligne, évitez le noir sur noir, ou blanc sur blanc. Pourquoi ? Car votre cerveau, en distinguant correctement le bord de votre assiette, aurait tendance à mieux estimer la taille de la portion… et à atteindre plus vite la satiété.

La taille, ça compte aussi…

Couleur et contrastes entre couleurs ne font pas tout. Sachez aussi que la taille de votre assiette a un impact sur la perception de votre cerveau lorsque vous mangez. La satiété arriverait plus vite en mangeant dans une petite assiette, voire dans un bol, que dans une assiette large et creuse, comme celle qu’utilisent bon nombre de restaurants italiens.