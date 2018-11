Des applications pour un mode de vie plus vert

Il n’est pas toujours facile de faire correspondre son mode de vie avec ses idéaux, surtout en ce qui concerne le respect de la planète. Pourtant, plusieurs applications existent pour vous aider à adopter un style de vie plus vert et plus écoresponsable.

90 jours

« 90 jours » est une application déjà adoptée par presque 600.000 utilisateurs. Sur son site internet, elle se targue de permettre l’économie de 798 millions de litres d’eau chaque année. En clair, « 90 jours » se définit comme un assistant personnel de transition écologique. L’utilisateur est invité chaque jour à faire des petits gestes qui peuvent avoir une importance sur le quotidien: coller un autocollant «stop pub » sur sa boîte aux lettres, afficher un calendrier des fruits et légumes de saison dans sa cuisine ou encore faire pipi dans la douche. Le but est de prendre des bonnes habitudes en réalisant quotidiennement un défi qui peut faire la différence sur le long terme. L’application se veut ludique et permet, pour chaque défi, de voir le nombre de grammes de CO 2 ou de litres d’eau économisés.

2. Checkfood

«Je mange, je donne, je ne jette pas.» Le slogan de l’application qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire est clair. L’utilisateur est invité à scanner les aliments qu’il a achetés une fois les courses terminées, tout en renseignant leur date de péremption. Quelques jours avant la date fatidique, l’appli lance une notification pour vous rappeler que vous avez toujours tel ou tel aliment. À ce moment, deux choix s’offrent à vous. Soit vous pouvez manger vos aliments, ce qui permet de réaliser 1.500€ d’économie par an selon les développeurs. Soit vous trouvez un lieu de dépôt pour donner vos aliments à des associations ou à des personnes dans le besoin. Aujourd’hui, l’application se développe pour essayer d’impliquer un maximum le secteur de la grande distribution dans son réseau.

3. Too good to go

Cette application fonctionne dans le même esprit que Checkfood, mais avec un système inversé. Ici, ce sont les restaurateurs qui remettent en vente, à petit prix, des aliments qui sont destinés à la poubelle. L’application utilise les données de la localisation pour trouver des restaurants autour de vous. Il suffit alors de faire ses achats en ligne, payer, puis de se rendre dans les lieux sélectionnés au moment demandé. Pour deux euros, l’application s’engage aussi à donner un de ces repas aux sans-abri.

4. Bio Locator

En vacances à l’étranger, vous ne savez pas où vous rendre pour acheter des produits bios ou locaux? Pas de problème, l’application Bio Locator se charge de trouver des spécialistes bios à proximité. Les résultats sont classés par distance et par catégorie et il est possible de retrouver les coordonnées ainsi que les heures d’ouverture des différents commerçants.

5. Blablacar

Vous ne connaissez pas encore Blablacar? Il s’agit pourtant de l’application la plus connue de covoiturage. Le site permet de trouver d’autres personnes qui réalisent le même trajet que vous, non loin de chez vous. Il vous suffit d’entrer votre adresse exacte, rechercher où vous voulez vous rendre et trouver des personnes avec qui voyager. Le site a plusieurs avantages. Il permet notamment de diminuer le nombre de véhicules qui réalisent un trajet similaire. Mais c’est aussi un joli coup de pouce pour votre portefeuille. Comptez par exemple 18 € pour aller de Bruxelles à Paris, six € pour Bruxelles-Lille ou encore une bonne quinzaine d’euros pour se rendre à Amsterdam.

6. iPollute

iPollute est un jeu destiné à sensibiliser les plus jeunes. En lançant l’application, l’utilisateur se retrouve dans une jolie vallée verte traversée par un cours d’eau. Le joueur a alors plusieurs options qui s’offrent à lui. Il peut par exemple construire des entreprises ou jeter des déchets dans la nature. La vallée devient alors beaucoup moins accueillante, l’eau devient noire ou les arbres disparaissent. Mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Il existe des actions positives qui permettent de limiter les dégâts. Les actions humaines cohabitent alors avec la nature qui n’est pas dégradée.

7. For Good

Septième et dernière application, For Good se présente comme «le guide pour celles et ceux qui désirent mener une vie durable». L’application calcule votre empreinte écologique dans sa (quasi) totalité et vous indique ce que vous pouvez faire pour vivre de manière plus durable. À côté des conseils classiques entre la voiture et le vélo: l’appli s’intéresse aussi, par exemple, à l’impact écologique de la viande de bœuf par rapport à la viande de poulet. En vous inscrivant sur l’application, vous devrez d’abord répondre à une série de questions sur votre alimentation, votre consommation ou encore vos moyens de transport. À partir de là, une première idée de votre empreinte écologique vous est donnée. Par la suite, For Good propose des alternatives durables qui vous permettront d’être plus responsables vis-à-vis de la nature.