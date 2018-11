Gagnez! Un duo ticket pour Sur la Terre des Dinosaures

Cette année, les dinosaures régneront à nouveau sur le pays… SUR LA TERRE DES DINOSAURES – le Spectacle Live est de retour ! Vu par plus de 9 millions de personnes à travers plus de 250 villes dans le monde, le spectacle arrive enfin à Bruxelles du 7 au 9 décembre.

Un voyage dans le temps

SUR LA TERRE DES DINOSAURES – le Spectacle Live vous entraînera dans un voyage dans le temps – à plus de 200 millions d’années avant notre ère, pour que vous soyez témoins du retour des plus grands êtres qui aient jamais existé.

Des dinosaures hyper réalistes

Cette production a coûté plus de 20 millions de dollars et utilise les technologies scéniques les plus avancées. Le spectacle combine l’artisanat et le talent de dessinateurs et scientifiques. Ensemble, ils ont créé des créatures hyperréalistes et époustouflantes, connues dans le monde entier, comme le Stégosaure, les Raptors et le terrible Tyranosaure Rex ! Le plus grand de tous est le Brachiosaure, qui fait 11m de haut et 17m de long !

Voyez les marcher, entendez les rugir, et soyez témoin de leur lutte pour leur survie et leur suprématie. D’un réalisme presque cinématographique, depuis la texture de leur peau jusqu’à l’étincelle dans leur regard, vous n’aurez plus aucun doute les dinosaures sont véritablement, à nouveau, parmi nous.

SUR LA TERRE DES DINOSAURES – le Spectacle Live au Palais 5, Bruxelles expo est un spectacle à ne pas rater pour toute la famille. Tentez votre chance de gagner un duo ticket pour le show du 7/12/2018!