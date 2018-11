Un sous-marin israélien a torpillé un bateau de réfugiés libanais en 1982

Un sous-marin israélien a, lors de la guerre entre Israël et le Liban en 1982, torpillé un bateau de réfugiés libanais, rapporte jeudi soir la chaîne télévisée israélienne Channel 10. Dans le plus grand secret, 25 civils ont ainsi été tués. Un porte-parole de l’armée israélienne à Tel Aviv n’a pas souhaité commenté l’information. Selon la télévision israélienne, l’événement a pu être rendu public après une pétition auprès de la plus haute instance juridique. Les troupes israéliennes avaient envahi le Liban en juin 1982, lors de l’opération « Paix en Galilée ». Le but était d’instaurer une zone tampon contre les attaques de l’Organisation de libération de la Palestine (PLO). Son dirigeant Yasser Arafat et des milliers de ses combattants avaient ainsi dû quitter le Liban. Israël avait aussi instauré un blocus au large des côtes.

Devant la ville portuaire libanaise de Tripoli, un sous-marin israélien a envoyé plusieurs torpilles pendant l’été 1982 en direction d’un navire qui transportait 56 réfugiés vers Chypre, révèle Channel 10. Le sous-marin avait été déployé au large de la côte pour couler des navires de la marine syrienne, qui se dirigeaient, semble-t-il, vers le sud d’Israël pour mener une attaque.

Le commandant du sous-marin avait suivi les mouvements du bateau de réfugiés et présumé à tort qu’il transportait des « terroristes », raconte la télévision israélienne. Deux torpilles ont été envoyées sur son ordre.

Le vice-commandant avait critiqué, toujours selon la même source, qu’une atmosphère de gâchette facile régnait à bord. Le commandant n’aurait pas dû ordonner l’attaque car il n’était pas du tout clair qu’il s’agissait d’un navire ennemi. Une enquête interne à l’armée a toutefois conclu que le commandant avait agi conformément au règlement. Le naufrage du navire de réfugiés était dû à une erreur d’estimation et ne devait donc pas être considéré comme un crime de guerre.

source: Belga