Thomas Pieters et Thomas Detry prennent la tête à l’issue du 2e tour en Australie

Thomas Pieters et Thomas Detry ont pris la tête de la Coupe du monde de golf, tournoi comptabilisé par les circuits américain et européen doté de 7 millions de dollars, vendredi à South Oakleigh près de Melbourne en Australie. Auteur d’un premier parcours en 63 coups, Pieters et Detry ont bouclé leur deuxième tour en 71 coups pour un total de 134 sur leur carte, à dix sous le par. Les Belges ont pris ainsi la tête avec les Sud-Coréens Byeong-hun An et So-woo Kim.

Malgré des conditions venteuses et pluvieuses, Pieters et Detry ont réussi trois birdies pour ne concéder que deux bogeys, finissant à un sous le par.

« Nous avons réussi un solide parcours », a estimé Thomas Pieters, 26 ans. « Nous étions bien dedans tous les deux. Jouer court était bien vu les conditions. C’est bon de savoir que ton partenaire va toujours rentrer le put à moins d’un demi-mètre. Cela donne énormément de confiance. »

Le fourball, partie où chaque joueur de la paire joue sa balle et seul le score le plus bas de chaque équipe est retenu, sera d’application pour les journées N.1 et 3. Les tours N.2 et 4 seront joués en foursome, partie où chaque joueur d’une équipe joue tour à tour la même balle.

– Classement après le 2e tour (par 72):

1. Thomas Pieters/Thomas Detry (BEL) 134=63-71 -10

. Byeong-hun An/So-woo Kim (CdS) 134=62-72

3. Andrea Pavan/Renato Paratore (Ita) 136=65-71

. Anirban Lahiri/Gaganjeet Bhullar (Ind) 136=64-72

. Gavin Green/Ben Leong (Mal) 136=63-73

. Tyrrell Hatton/Ian Poulter (Ang) 136=62-74

7. Abraham Ancer/Roberto Diaz (Mex) 137=67-70

8. Russell Knox/Martin Laird (Eco) 138=67-71

. Marc Leishman/Cameron Smith (Aus) 138=62-76

10. Alexander Lévy/Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 139=66-73

. Alexander Björk/Joachim Lagergren (Suè) 139=65-74

Source: Belga