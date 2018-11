Theo Francken limite les demandes d’asile à 60 par jour

Depuis jeudi, l’Office des étrangers (OE) n’accepte plus que 50 à 60 demandes d’asile par jour, sur ordre du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-­VA), rapportent La Libre Belgique, La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws vendredi. Au­-delà de cette limite, les personnes qui se présenteront aux bureaux de l’OE, en plein déménagement, seront priées de revenir plus tard. La priorité est donnée aux personnes dites vulnérables. « Nous sommes très inquiets face à la hausse des demandes d’asile et nous devions agir. Le scénario de 2015 ne peut se répéter. Je ne permettrai pas cela », commente le secrétaire d’État.

Cette décision vise à anticiper une potentielle nouvelle crise d’asile et soulager le réseau Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. « Nous sommes saturés depuis plusieurs semaines », atteste Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil.

Des policiers seront dépêchés devant les bâtiments de l’OE pour garantir le maintien de l’ordre et encadrer les files d’attente. D’après la zone de police de Bruxelles-Capitale­-Ixelles, à la fin du premier jour de cette nouvelle mesure, aucun incident ou débordement n’a été signalé.

Source: Belga