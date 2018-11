Météo – Un temps sec après une dernière averse

La grisaille matinale sera parfois accompagnée de bancs de brouillard givrant et de quelques plaques de glace ou de givre, surtout en Campine et en Ardenne, selon les prévisions de l’IRM pour vendredi. Après la dissipation de cette grisaille, une dernière petite averse pourra encore se produire en début de journée mais le temps sera ensuite sec et le soleil fera quelques belles apparitions. Il fera plus doux avec des maxima de 5 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 9 ou 10 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible de sud-est, puis s’orientera à l’est. En soirée, des voiles de nuages élevés feront leur apparition par le sud et la nébulosité deviendra plus abondante durant la nuit. Les premières pluies atteindront le sud du pays en milieu de nuit, puis se propageront vers le nord aux autres régions. L’IRM n’exclut pas quelques chutes de neige fondante en fin de nuit dans les Hautes Fagnes.

Les minima ne dépasseront pas 1 à 4 degrés dans la plupart des régions, avec un vent généralement faible d’est.

Source: Belga