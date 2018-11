Lukaku et Fellaini disponibles à Manchester United pour la réception de Palace samedi

Manchester United pourra compter sur ses deux Diables Rouges Romelu Lukaku et Marouane Fellaini, samedi (16 heures) contre Crystal Palace, pour le compte de la treizième journée de la Premier League anglaise de football, a en effet déclaré l’entraîneur José Mourinho, vendredi en conférence de presse. Cela vaut aussi pour Paul Pogba, Marcus Rashford et Anthony Martial, qui étaient également considérés comme incertains.

Le Portugais a cependant précisé qu’il y a encore un « petit risque » pour Lukaku. « Mais il est prêt », a-t-il néanmoins assuré. L’ex-anderlechtois pourrait donc a priori entrer en cours de match.

Lukaku et Fellaini étaient absents en Ligue des Nations contre l’Islande (2-0) et en Suisse (5-2). Le premier faisait partie de la sélection de Roberto Martinez, mais n’était pas suffisamment remis d’une blessure aux adducteurs pour jouer. Le second, à sa demande, semble-t-il, n’avait pas été retenu, et a profité du break international pour soigner ses problèmes à l’aine.

Manchester United est huitième avec 20 points, douze de moins que son voisin de City. Crystal Palace, le club de Luka Milivojevic, Cheikhou Kouyaté et Christian Benteke, est seizième avec 8 points.

Source: Belga